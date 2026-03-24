Erst im letzten Spiel gelingt SVM II in der 2. Pfalzliga der erste Rückrundensieg. Trotz des 9:4 gegen Bann geht es runter – und der Neuaufbau mit Talenten beginnt.

„Es ist auch kein Spiel zu uns gefallen. Wir haben viele knappe Niederlagen eingefahren und gegen die direkten Konkurrenten zu wenig geholt“, sagte Elena Süs, Kapitänin des Tabellenletzten SV Mörsbach II, schon vor der letzten Partie der 2. Pfalzliga West gegen den TTC Bann. Die Saison nahm, nach dem souverän eingefahrenen Klassenerhalt in der Vorsaison, insgesamt keinen guten Verlauf.

In der Rückserie gelang bis zum abschließenden Saisonspiel gegen Bann nicht ein einziger Sieg. Bereits die Hinrunde war mit nur drei eingefahrenen Zählern und dem vorletzten Tabellenrang nicht das, was sich die SVM-Zweite nach der starken ersten Saison nach dem Aufstieg erhofft hatte. „ Nünschweiler hat ernst gemacht. Da haben wir im Vorjahr auch noch gut ausgesehen“, stellte Süs fest, die diesmal – nach x-fachen Erfolgen bei den Damen-Pfalzmeisterschaften – erstmalig in der Erwachsenen-Konkurrenz teilnahm und dort die einzige weibliche Teilnehmerin war. Nünschweiler marschierte souverän zur Meisterschaft, bot viele starke Spieler mit Oberliga-Erfahrung auf. Auch der TTC Kreimbach-Kaulbach und der TTC Höhfröschen setzten sich deutlich vom Rest der Klasse ab.

Süs’ Absage an Frauen des TTC Höhfröschen

Wie geht es nun für Elena Süs nach der Saison weiter? Gibt es einen Wechsel zurück ins Damen-Tischtennis? Ein Angebot des TTC Höhfröschen, der langfristig in die Regionalliga Südwest aufsteigen möchte, gab es für sie. Das zumindest teilte Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer, die mit Höhfröschen eine schlagkräftige Damen-Mannschaft aufbauen will, mit. „Ich fühle mich im Erwachsenen-Tischtennis wohl und will vorerst nicht bei den Damen spielen“, bekräftigt Süs allerdings, dass sie nicht nur das Angebot abgelehnt habe, sondern auch künftig beim SV Mörsbach aufschlagen möchte. „Regionalliga Damen und 2. Pfalzliga Herren sind vom Niveau her sehr ähnlich. Ich mag das Herren-Tischtennis“, fügt sie an.

„Wir haben mit Sebastian Kormann und Linus Jung zwei talentierte Spieler. Wir müssen schauen, ob wir sie ab der kommenden Saison in die zweite Mannschaft einbauen können“, erklärt Süs, die bedauert, dass ihre Mannschaft absteigt; insbesondere weil es den Nachwuchsspielern gutgetan hätte, höherklassig zu spielen. Noch offen ist, ob die Mörsbacher Zweite als Schlusslicht oder Vorletzter absteigt. Das ist abhängig von der Partie der SVM-Ersten gegen die SG Hochspeyer am 11. April. Beide Teams sind nach Pluspunkten (6) gleichauf. Nur die Spieldifferenz trennt die beiden Mannschaften.

Starker Beginn gegen den TTC Bann

Weil der TTC Brücken II am vergangenen Spielwochenende die SG Hochspeyer besiegte und somit drei Punkte vor Bann lag, war klar, dass es auch für den TTC Bann in der Partie gegen den SV Mörsbach II am Sonntagmorgen um nichts mehr geht. Bann hatte vor der Rückrunde personell noch mal gehörig aufgerüstet.

So fehlte gegen den SV Mörsbach II aber mit Antoni Kowalczyk deren absoluter Top-Spieler, der in der Rückrunde alle zwölf Partien für sich entscheiden konnte. Gegen Bann legte der SV Mörsbach II richtig stark los, gewann nach einem knappen 2:1 in den Doppeln gleich die ersten fünf Einzel durch Elena Süs, Oliver Scheffe, Vitalij Recktenwald, Frank Stäudel und Paul Miller. Danach rückte Bann noch mal etwas näher heran, verkürzte den 1:7-Rückstand bis auf 4:8. Offensivspieler Frank Stäudel war es, der mit einem Fünfsatzsieg gegen Banns Steffen Klingel den Sack zumachte und den ersten Rückrundensieg für den SVM II einfuhr.

Jetzt verstärkt SVM-Nachwuchstalente einbauen

Nach dem sportlichen Abstieg wird die zweite Garde des SVM in der Bezirksoberliga aufschlagen. „Wir sind alle ganz eng beisammen in der Zweiten. Deshalb müssen wir auch schauen, wie wir im nächsten Jahr die Mannschaften aufstellen“, unterstreicht Süs. Vor allem Nachwuchsspieler wie Jung und Kormann sollen in die Top-Teams integriert werden. Das sei auch auf lange Sicht notwendig, da es in den Mörsbacher Nachwuchsteams einige Talente gibt, die starke Leistungen zeigen und die sich glänzend entwickeln. Naturgemäß wird der SV Mörsbach II in der nächsten Saison zu den stärksten Teams der Bezirksoberliga gehören. Ob Spieler von der Ersten künftig in der Zweiten spielen oder umgekehrt, wird sich aber erst endgültig bestimmen lassen, wenn die Spielstärkewerte nach der Saison abschließend ermittelt sind.