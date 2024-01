Die Kehrmaschine, die bestimmte Zweibrücker Straßen säubert, kann dort nicht kehren, wo der Bürgersteig zugeparkt ist. Die betroffenen Anwohner müssen trotzdem bezahlen.

Silke Dauber, die in Rimschweiler an der Durchgangsstraße wohnt, beschreibt Folgendes: „Am Montag, 22. Januar, trat genau der Fall ein, den die Anwohner der Vogesenstraße bereits erwartet haben. Der Bürgersteig war trotz der zahlreich aufgestellten Kehrmaschinen-Schilder komplett zugeparkt.“ Das Ordnungsamt kontrolliere grundsätzlich nicht, obwohl die Parksituation in der Vogesenstraße laut Dauber schon lange katastrophal sei, „zumindest in Höhe der Hausnummer 27“.

Autos stehen stunden- bis tagelang

Die fest installierten Schilder betreffend maximal erlaubter Parkdauer, anzuzeigen per Parkscheibe, beziehungsweise „Parken nur in Fahrtrichtung erlaubt“ würden ignoriert, sagt Silke Dauber. Autos stünden stunden- oder gar tagelang dort, auch entgegen der Fahrtrichtung. Dauber: „Wenn die Stadt von den Bürgern Geld verlangt, etwa die wiederkehrenden Beiträge, ist sie sehr schnell in der Umsetzung.“ Andererseits reagiere das Ordnungsamt nicht, wenn es um die Parkraumkontrolle vor allem in den Vororten geht.

„Wenn ich also als Steuerzahlerin die Kehrmaschine bezahlen soll, erwarte ich zumindest, dass die Stadt die Rahmenbedingungen für den Einsatz der Kehrmaschine schafft, also dafür sorgt, dass die Parkverbote eingehalten werden“, schreibt Silke Dauber.

Ausnahmsweise erst am Dienstag

Die Stadtverwaltung erklärt dazu auf Anfrage, dass die Kehrmaschine diese Woche aus witterungsbedingten Gründen nicht zur angekündigten Zeit, sondern erst am Dienstag fuhr. „Wie uns berichtet wurde, parkten zu diesem Zeitpunkt an der genannten Stelle nur einzelne Fahrzeuge, und zwar rechtmäßig im Bereich der Arztpraxis“, so Stadtpressesprecher Jens John. Das Einhalten des Parkverbots während Straßenreinigungsarbeiten behalte man „zunächst im Blick, damit sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit der neuen Situation vertraut machen können“.

Die Stadt kontrolliere den ruhenden Verkehr durchaus, auch in den Vororten, allerdings „nach den gegebenen Möglichkeiten“, so John. Ansonsten appelliere man an alle, sich an die Regeln zu halten. Grundsätzlich könne sich jeder, der Verstöße gegen die Parkvorschriften bemerkt, direkt ans Ordnungsamt wenden, „damit dem Sachverhalt nachgegangen werden kann“, erklärt John.