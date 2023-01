Am Mittwochmorgen wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern informiert, dass im Regionalexpress von Saarbrücken nach Bad Kreuznach ein 40-jähriger Mann sitzt, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs ist und masturbiert – oder wie es die Polizei ausdrückte: „sich an seinem Glied manipulierte“. Der Mann war mit einer zerrissenen Hose bekleidet, und sein Unterkörper war mit einer Decke umwickelt. Die Polizei schreibt: „Seine Hand befand sich in der Hose, und es konnte durch die anwesende Zugbegleiterin beobachtet werden, wie dieser Auf- und Abwärtsbewegungen durchführte. Sein Glied war dabei nicht zu sehen.“ Da sich die 28-jährige Zugbegleiterin belästigt fühlte und der Beschuldigte keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde er aufgefordert in Neunkirchen/Saar. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach, stieg allerdings gleich wieder in den Zug ein.

Eine Streife erwartete ihn bereits am Bahnhof in Bad Kreuznach, stellte die Identität des Beschuldigten und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen sowie dem Erschleichen von Leistungen ein. Die Polizei bittet Zeugen und Reisende, die sich ebenfalls belästigt gefühlt haben, Kontakt mit der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter Telefon 0631-34073-0 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de auf.