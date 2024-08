Ach, wären sich Pfälzer und Saarländer, Bund und Länder, Stadt und Bahn nur schon früher so einig gewesen wie am Mittwoch. Die S-Bahn nach Zweibrücken könnte längst fahren. Und es wäre viel billiger geworden.

Was waren sie alle froh am Mittwochmorgen bei der Vertragsunterzeichnung zur S-Bahn. Alle Redner betonten, was für ein toller, wichtiger oder richtungsweisender Tag das sei.