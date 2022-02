Am Freitag, 4. Februar, wurde die Reparatur des Straßenstücks der L215 zwischen dem Ortsausgang Homburg-Sanddorf und der Zufahrt zur Kehrberghütte abgeschlossen. Ab sofort wird zwischen der Kehrberghütte und der Einmündung nach Bechhofen gearbeitet. Die Sperrung dort soll bis Ende März dauern. Man muss sich der Hütte jetzt also von Sanddorf her nähern. Bereits seit Ende September wird die L215 zwischen Sanddorf und der rheinland-pfälzischen Landesgrenze vor Bechhofen saniert. Ab Anfang April soll dann die Sanddorfer Ortsdurchfahrt erneuert werden; aufgeteilt in mehrere Bauabschnitte, jeweils unter Vollsperrung.