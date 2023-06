Bei einem schweren Unfall in der Saarbrücker Innenstadt sind am späten Dienstagabend zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Die beiden waren zu zweit auf einem E-Roller unterwegs, als sie gegen 23.20 Uhr an der Kreuzung Bahnhof-/Viktoriastraße mit einem Auto zusammenstießen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam das Auto aus der Viktoriastraße, der E-Scooter befuhr die Bahnhofstraße in Richtung St. Johanner Markt. Durch den Aufprall wurden eine weibliche Jugendliche und ein männlicher Jugendlicher, die das Elektro-Kleinstfahrzeug zu zweit nutzten, auf die Straße geschleudert. Beide erlitten schwerste Verletzungen und starben. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Viktoriastraße wurde für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. Zur Klärung wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.