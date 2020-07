Büffeln, wo sonst eigentlich Sport gemacht wird. Die Studenten der Zweibrücker Hochschule schreiben die anstehenden Semester-Prüfungen nicht am Campus, sondern in der Westpfalzhalle. Das teilte die Hochschule mit. Grund für den Ortswechsel ist, dass am Zweibrücker Campus kein Raum zur Verfügung steht, in dem die Studenten unter Corona-Bedingungen ihre schriftlichen Prüfungen ablegen können. Selbst das Audimax mit seinen knapp 400 Plätzen reiche nicht aus, um die Mindestabstände einzuhalten. Deshalb ziehen die Studenten für die Klausuren vom 6. bis 24. Juli in die Westpfalzhalle um. phkr