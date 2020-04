Mit einer Monatsmitteltemperatur von 6,6 Grad war der März etwas zu warm. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 72,5 Litern Regen pro Quadratmeter war es normal nass. Die Sonne schien 176 Stunden lang – das war deutlich zu sonnig.

Tief Diana brachte in der Nacht zum Monatszweiten Schneeregenschauer und Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 86 Stundenkilometern. Im Anschluss blieb es bis einschließlich 10. März durchwachsen. Es waren viele Wolken am Himmel zu sehen und immer wieder zogen Regengebiete über die Region. Am 3. und 4. gab es kurze Frostgraupelschauer – der letzte Hauch von winterlichen Niederschlägen in diesem Jahr. Lediglich an zwei Tagen gab es im ersten Monatsdrittel leichten Morgenfrost bei minus 0,6 Grad, am Tag kletterte das Thermometer auf maximal 12,1 Grad (8. März). Tief Elli brachte am 5. März 25,9 Liter auf den Quadratmeter.

Trocken im zweiten Monatsdrittel

Das mittlere Monatsdrittel war mit 3,8 Litern Niederschlag deutlich trockener. Hoch Hanna, später die Hochs Helge und Ingolf, ließen die Sonne immer wieder scheinen – teils bis zu elf Stunden am Tag. Nachtfrost gab es lediglich am 14. mit minus 0,1 Grad. Am 20. wurden tagsüber schon frühlingshafte 18,8 Grad erreicht.

Erst kalt, dann frühlingshaft warm

Das letzte Monatsdrittel begann mit einem regelrechten Wettersturz. Am 21. erreichte das Quecksilber eine Höchsttemperatur von nur 8,4 Grad bei gelegentlichem Regen. Ab dem 22. übernahmen die Hochs Jürgen, ab dem 29. Keywan unser Wetter. Bei mäßigen nordöstlichen Winden war die Luft sehr trocken. Die Sonne schien täglich, am 30. März sogar 12,6 Stunden lang. Durch die trockene Luft gab es häufiger Nachtfrost, dabei kühlte es auf bis zu minus 3,5 Grad am 31. ab. Die Tage blieben mit Tageshöchstwerten von 9 bis 10 Grad kühl, nur am 27. und 28. wurde dank südlicher Winde milde Luft herangeführt. Es wurde 16 bis 19 Grad warm. Etwas wolkiger war nur der 29., an dem auch einige Tropfen Regen fielen. Auch in dieser letzten Dekade fiel die Regenbilanz mit fünf Litern pro Quadratmeter eher mager aus.

Der März 2019 war mit einer Monatsmitteltemperatur von 7,5 Grad Celsius etwas wärmer als in diesem Jahr. Mit 95 Litern Monatsniederschlag war es damals etwas zu nass. Die Sonne schien für 159,8 Stunden, was deutlich zu viel war.