Das Frauen-Handball-Oberligaspiel des SV 64 Zweibrücken am Samstag bei der HSG Marpingen/Alsweiler ist abgesagt. Der SV 64 Zweibrücken, zuletzt personell schon am Limit spielend, hat bedingt durch Krankheiten und Verletzungen aktuell keine spielfähige Mannschaft. „Wir haben deshalb bei Marpingen wegen einer Spielverlegung angefragt“, sagt SV-Trainer Rüdiger Lydorf.

Für die Zweibrückerinnen wäre es angesichts der kurzen Distanz problemlos möglich gewesen, auch mal an einem Wochentag nach Marpingen zu fahren, um das Spiel nachzuholen. Marpingen stimmte einer Spielverlegung jedoch nicht zu. Deshalb wurde die Partie in Abstimmung mit der Klassenleiterin bereits am Donnerstag als Sieg für den Tabellenführer gewertet.