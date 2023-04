Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir versuchen alles möglich zu machen, was rechtlich möglich ist“, hat die Beigeordnete Christina Rauch den Oberauerbacher Ortsbeiräten versichert, nachdem sie mit ihnen am Montag eineinhalb Stunden durch den Ort gelaufen ist. Dabei hat sie sich einige problematische Stellen in der Verkehrsführung angesehen, die durch die Sperrung der Battweiler Straße in Höhe des Dietrich-Bonhoeffer-Platzes entstanden sind.

Vor allem in der Schwarzwaldstraße konzentriert sich inzwischen der Verkehr in Richtung Battweiler beziehungsweise von Battweiler in Richtung Zweibrücken – und dies,