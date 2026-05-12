Am Donnerstag kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit von Kraftfahrern auf der L 465 zwischen Altheim und Mittelbach in Höhe der Hengstbacher Mühle. Auf der Strecke – laut Polizei als Beschwerdestelle bekannt – fuhren zwischen 6 und 9.30 Uhr 422 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, 83 davon zu schnell. Bei erlaubtem Tempo 50 erreichte der „Spitzenreiter“, ein 41-Jähriger aus dem Umland die Höchstgeschwindigkeit von 88 Stundenkilometern. Das zieht ein Bußgeld von 260 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg nach sich. Ein 45-km/h-Auto wurde mit 57 Stundenkilometern geblitzt. Bei der Kontrolle stellte die Polizei technische Veränderungen an dem Miniauto fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Das Fahrzeug durfte nicht mehr weiterfahren, und gegen die 16-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Leichtkraftfahrzeugs wird ermittelt. Die geahndeten 83 Geschwindigkeitsverstöße entsprechen laut Polizei einer Beanstandungsquote von knapp 20 Prozent.