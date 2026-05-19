Über Pfingsten geht mit dem Zweibrücker Turnerjahrmarkt eines der größten regionalen Volksfeste über die Bühne. Einer lässt es vor seinem Abschied noch mal richtig krachen.

„Diesmal und nächstes Jahr mach ich’s noch mal, dann ist für mich Schluss“, kündigt Peter Stauch seinen Rückzug als Marktmeister nach Abschluss des Zweibrücker Turnerjahrmarkts 2027 an. Seit 1989, mit wenigen Unterbrechungen, war das Vorstandsmitglied des Ausrichtervereins Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) als Chef-Organisator des großen südwestpfälzischen Volksfests an der Rennwiese aktiv. „Nächstes Jahr werde ich 70. Dann will der Verein diese Aufgaben auf mehrere Schultern neu verteilen.“

Wichtige Rollen könnten künftig auf Stauchs bisherigen Stellvertreter Walter Hermann entfallen, auf Herbert Bartelmann, im VTZ-Pfingstmarktausschuss aktuell für das Ressort Werbung zuständig, sowie auf Gabi Seebach und Michael Zutter, die seit zwei Jahren beim Fest fürs Kassenwesen verantwortlich zeichnen.

Mit „Chaos“ und „Magic“

Doch noch ist Peter Stauch im Amt. Die Vorbereitungen für den 103. Zweibrücker Turnerjahrmarkt, der am Freitag beginnt, sind so gut wie abgeschlossen. Es freut den langjährigen Marktmeister, dass das Fest heuer sogar etwas größer ausfällt als im Vorjahr: „Diesmal ist wieder das Groß-Fahrgeschäft ,Magic’ mit dabei. Das macht hier nur alle zwei Jahre Station.“

Peter Stauch, hier im Festplatzbüro, geht nächstes Jahr in Marktmeister-Rente. Foto: Gerhard Müller

Zu den Hauptattraktionen gehören auch 2026 wieder die Fahrschäfte „Chaos“, „Break Dance“ und „Tarantella“ sowie ein großer Autoscooter. Seine Premiere auf dem Pfingstmarkt feiert ein Stand mit Fischspezialitäten, mit dem der Schausteller Christian Marx aus der Nähe von Bad Kreuznach nach Zweibrücken kommt. Und schräg gegenüber dem Riesenrad baut die Familie Jockers erstmals ihren neuen großen Kerwe-Imbiss auf.

Ja zur Sicherheit, Nein zu Cannabis

„Zum Thema Sicherheit hatten wir im Vorfeld drei Platzbegehungen mit Stadt, Polizei und Feuerwehr“, berichtet Stauch. „Das hat alles prima geklappt. Wie im letzten Jahr baut die Bundeswehr an den Zufahrten wieder ihre großen Absperrungen aus Betonklötzen auf, die mit Stahlseilen zusätzlich gesichert sind.“ Für 2027 erwarten die Veranstalter, dass der Stadt Zweibrücken dann die zugesagten neuen klappbaren Zufahrts-Barrieren zur Verfügung stehen.

Schilder auf dem Festgelände werden erneut den Konsum von Cannabis verbieten. „Mit dieser Regelung hatten wir bei der Premiere im Vorjahr keinerlei Probleme“, sagt der Marktmeister. „Es gab keine einzige Beanstandung.“

Livemusik im Biergarten

Einmal mehr betreibt Torsten Bruchs Homburger Agentur TOB-Events beim Turnerjahrmarkt den Biergarten. Dieser Treff für Durstige wird an allen Festtagen auch Schauplatz der musikalischen Unterhaltung sein. Jeweils um 20 Uhr beginnt dort am Freitag eine Malle-Party mit DJ und am Samstag ein Auftritt der Party-Rockband Firma Holunder. Livemusik ist zudem am Sonntag, 18 Uhr, mit The Red Couch geboten, am Pfingstmontag, 16 Uhr, mit Lotti & Jake und Linedancern sowie am Dienstagabend ab 18 Uhr mit der Band Cha Lounge.

Der Aufbau ist in vollem Gange. Foto: Gerhard Müller

Eröffnet wird der 103. Zweibrücker Turnerjahrmarkt am Freitag, 17 Uhr, mit drei Böllerschüssen und dem Platzrundgang der Stadt-Offiziellen ab 19 Uhr. Kerwebetrieb herrscht an allen Tagen bis Montag jeweils bis 24 Uhr. Ab Samstag drehen sich die Karussells täglich ab 13 Uhr. Zum Ausklang wird am Dienstag ab 22.30 Uhr ein Höhenfeuerwerk abgebrannt, ehe die Kirmesbuden gegen 23 Uhr für dieses Jahr dichtmachen.

Kaiserwetter ist angekündigt

Da für die Pfingsttage frühsommerliche Temperaturen angekündigt sind, geht Stauch davon aus, dass das Volksfest auch diesmal wieder von etwa 80.000 Gästen besucht wird. Rund 100 Helfer vom Turnverein stehen bereit, um auf und neben dem Platz einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wie in jedem Jahr stehen junge Turner an den Eingängen zum Festgelände mit Sammelbüchsen bereit, um von den Jahrmarktgästen ein Scherflein für die Jugendarbeit der VTZ zu erbitten.