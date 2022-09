An der großen Tankanlage von Globus an der Gottlieb-Daimler-Straße fließt schon oder wird in Kürze wieder Diesel, Benzin und Gas fließen. Wegen des Regenwetters kann die am Dienstagmorgen gestartete, bis Donnerstag geplante Bodensanierung bis auf Weiteres nicht fortgesetzt werden, erklärt die Globus-Marktleitung in Einöd am Mittwochmorgen. Man nehme den mit Baubeginn gestoppten Tankbetrieb deshalb wieder kurzfristig auf.