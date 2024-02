Am Dienstagnachmittag ist ein achtjähriger Junge durch einen Schuss verletzt worden, der sich aus einem Luftgewehr gelöst hat. Wie die Polizei Neunkirchen berichtet, hat sich ein 42 Jahre alter Mann in Spiesen bei Neunkirchen zu Fasching mit einem Tarnanzug samt Luftgewehr verkleidet. Kinder seien auf den Mann aufmerksam geworden und hätten sich nach seiner Waffe erkundigt, so die Polizei. Als ein achtjähriger Junge an der Waffe herumspielte, habe sich schließlich ein Schuss gelöst. Die Kugel habe ihn am Bein getroffen. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, konnte aber wenig später wieder entlassen werden. Die Polizei hat den Mann mit dem Luftgewehr ausfindig gemacht und Strafanzeige gegen ihn eingeleitet. Die Ermittlungen laufen. Um Hinweise von Zeugen bittet die Polizei unter der Telefonnummer 06821 2030.