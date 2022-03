Wegen des Kriegs in der Ukraine gerät die Corona-Pandemie etwas aus dem Bewusstsein. Bis dann so Nachrichten kommen wie heute. Außerdem in unserem Nachrichtenüberblick: Ein Besuch im „Russenladen“ und ein Versprechen der Bundeswehr.

664 Corona-Neuinfektionen. So viele wie nie zuvor an einem Tag, meldet das Gesundheitsamt.

Ukraine-Hilfe: Der Landkreis Südwestpfalz hat einen Rollcontainer mit Material und 300 Feldbetten an die polnisch-ukrainische Grenze geschickt. Die waren übrigens mal für Corona-Kranke bestimmt.

„Russenladen“ heißt er im Volksmund. Dabei kommt der Besitzer aus Kasachstan. Wir haben den Mann besucht, bei dem Russen wie Ukrainer, alle Osteuropäer, aber auch Deutsche einkaufen.

Die Bundeswehr hat noch mal erklärt, warum sie eine größere Schutzzone um ihre Flugtrainingsanlage bei Zweibrücken haben möchte. Und versprochen, was sie alles nicht möchte.

Die Kritik am bisherigen Vergabeverfahren für städtische Grundstücke führt zu einem Umdenken bei der Stadt Rodalben.

Die Palatia-Schuhfabrik in Gersbach hat bis in die 1990er Jahre das Dorfleben mitbestimmt. Eine neue Stiftung will als erstes Projekt einen kleinen Klimawald pflanzen.

Im April wird in Pirmasens ein neuer Jugendstadtrat gewählt. Die Suche nach Kandidaten hat begonnen.

Welcher Pirmasenser Sechstklässer liest am besten vor? Jetzt steht es fest: Minella Mattern vom Immanuel-Kant-Gymnasium.

Was wäre wenn? Wieder ein Blick ins Jahr 2030: Thaleischweiler-Wallhalben, acht Jahre nach dem Wahlsieg von Martin Eichert (FWG).

Ihren Spielwarenladen kennt jeder in der Stadt. Jetzt möchte Sandra Cleemann an die Spitze der Zweibrücker Händler rücken.

Nils Nager kennt fast jeder RHEINPFALZ-Leser. Tatjana Klöckner war 20 Jahre lang so etwas wie seine Adoptiv-Mama. Seit 1. März arbeitet sie in der Lokalredaktion Zweibrücken.