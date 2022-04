Zöllner haben bei einer Kontrolle im nördlichen Saarland in einem Auto mehr als fünf Kilogramm Marihuana entdeckt. Es sei in einem Reisekoffer und in einem Pappkarton transportiert worden, teilte das Hauptzollamt Saarbrücken am Dienstag mit.

Zudem erschnüffelte ein Drogenspürhund des Zolls gut 100 Gramm Amphetamin in einer Umhängetasche. Der Fahrer und Beifahrer - beide Anfang 20 Jahre alt - seien bei der Kontrolle am Wochenende vorläufig festgenommen worden, so das Saarbrücker Hauptzollamt.

Die Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main mit Dienstsitz in Kaiserslautern. Bei der Kontrolle des Zolls an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich wurden insgesamt 33 Autos mit 75 Personen kontrolliert.