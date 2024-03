Beamten des Saarbrücker Zolls haben am Wochenende bei einer Kontrolle der Autobahn 8 zwei Haftbefehle vollstreckt, vier Strafverfahren eingeleitet und Drogen gefunden. Die Zollbeamten hatten auf der A8 Personen kontrolliert, die aus Luxemburg einreisten. Ihnen ging ein Autofahrer ins Netz, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Beamten haben den Mann vor Ort festgenommen und ihn dem Landespolizeipräsidium des Saarlandes übergeben. Zwei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz kommen außerdem auf vier Männer zu, die laut Zoll rund vier Gramm Haschisch und zwei Joints dabei hatten. Bei der Kontrolle eines Food-Trucks, der aus England nach Bulgarien transportiert werden sollte, hat der Zoll ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung erhoben. Die Beamten haben außerdem Einfuhrabgaben in Höhe von 550 Euro erhoben, da keine Einfuhrpapiere vorgelegen hätten. Und auf den Fahrer eines Kleintransporters mit Tabakwaren kommt ein Steuerstrafverfahren wegen Tabaksteuerhinterziehung zu: Der Zoll habe 24.000 Gram Feinschnitt mit einem Warenwert von 2800 Euro sichergestellt. „Die Einfuhr wurde hier untersagt, da die Tabakwaren gewerblich eingeführt wurden und keine deutschen Steuerzeichen an der Ware angebracht war“, so Zollsprecher Dominik Brach.