Bereitschaftspolizisten in Zivil haben sich am Donnerstag in verschiedenen Supermärkten und Discountern sowie in einigen Geschäften im Fashion Outlet unter die Kundschaft gemischt. Nur allzu oft, so berichtete die Zweibrücker Polizei später, hätten die Beamten dabei beobachtet, dass Handtaschen und Einkaufskörbe achtlos im Einkaufswagen zurückgelassen wurden, während die Kunden sich in einigen Metern Entfernung in den Regalen umschauten. Manche Leute hätten ihre Geldbörsen in nicht verschließbare oder offene Außentaschen von Hose oder Jacke gesteckt, was Langfingern leichtes Spiel gemacht hätte. Kundinnen in Schuhgeschäften hätten beim Anprobieren ihre Taschen hinter ihrem Rücken abgestellt. Die Polizisten sprachen die Bürger auf solch unachtsames Verhalten an. Bei diesen Gesprächen hätten sie festgestellt, dass vielen Zeitgenossen die Diebstahlgefahr immer noch nicht richtig bewusst sei.