Die Fechter der VT Zweibrücken standen nach dem Heimspiel zuletzt bei den erfolgreichen Südwestmeisterschaften jetzt in Ludwigshafen auf der Planche – beim Pfalzlöwen-Turnier der Senioren am Samstag und tags darauf beim Eduard-Krapp-Gedächtnisturnier der U17-Altersklasse der TSG Friesenheim. In der Günter-Braun-Sporthalle standen die VTZ-Amazonen Charlotte Buchholtz mit Silber und Mariana Freitas de Oliveira (Bronze) auf dem Siegerpodest. Silber ging auch an Emil Knerr und an U17-Fechter Fynn Lehner.

VTZ-Kämpfer Emil Knerr kam in der Vorrunde auf drei Siege und vier Niederlagen. Gegen den Favoriten und Südwestmeister Alexander Bappert aus Frankenthal konnte der VTZ-Linkshänder im Kampf um den Einzug ins Halbfinale von Anfang an einen Treffer nach dem anderen landen, ehe der Frankenthaler bei Gleichstand von 7:7 das Ruder an sich riss. Mit 9:15 unterlag Knerr gegen den späteren Turniersieger und war am Ende Sechster.

Reines Zweibrücker Halbfinale bei den Damen

Beim Damen-Wettbewerb mit dem Florett standen sich im Halbfinale die VTZ-Fechterinnen Charlotte Buchholtz und Mariana Freitas de Oliveira sich gegenüber. Da musste die Freundschaft der beiden Trainingspartnerinnen für die dreimal drei Minuten Kampfzeit (auf 15 Treffer) ruhen. Nach anfänglich wechselnder Führung führte die Ranglistenerste des Südwestdeutschen Fechtverbandes, Charlotte Buchholtz, die präzisere Spitze und gewann 15:7. Im Finale unterlag die VTZlerin dann mit 5:10 der Frankenthalerin Lena Busche.

Beim U17-Eduard-Krapp-Gedächtnisturnier standen sich im Finale Maximilian Bappert und der Großsteinhauser Fynn Lehner mit dem Florett gegenüber. Bappert hatte hier nach dem 13:13 die besseren Nerven und sicherte die dritte Goldmedaille für Frankenthal.