Der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Maßweiler ist fast fertig. Wohl im Herbst soll von dort aus zu den Einsätzen ausgerückt werden.

Die Photovoltaik-Anlage ist auf dem Dach, ein Teil der Fließen gelegt, der Elektriker hat die Vorarbeiten geleistet, derzeit wird die Decke verkleidet und fleißig tapeziert, sagt Maßweilers Wehrführer Stefan Zwick. „Wir sind sogar etwas vorm Zeitplan – rund eine Woche.“

Seit Juni 2025 wird zwischen Sportplatz, Grundschule und alter Feuerwache gebaut. Im November 2025 wurde Richtfest gefeiert. Wann genau die neue Wache in Betrieb geht, kann Zwick nicht sagen. Der Umzug soll Ende Juli, Anfang August geschehen, ab Herbst sollen die Einsätze von der neuen Wache aus angefahren werden.

Neubau kostet rund zwei Millionen Euro

Doch vorher muss ein Teil des Altbaus – der in Richtung Sportheim – abgerissen werden; später folgt der Rest des Gebäudes. Dieser würde ansonsten die Fahrzeuge behindern, die das neue Gebäude in Richtung Einsatzstelle verlassen.

Das alte Haus hat seine besten Tage schon lange hinter sich. Bevor es von der Feuerwehr – das Haus wurde 1985 übernommen – genutzt wurde, war es bereits das Sportheim, dann die Schule. Im Laufe der Jahre wurde das Gebäude zu klein für die Feuerwehr: Ein neues Auto würde nicht mehr in die Garage passen, es fehlt an Lagerraum und Umkleiden. Die Frauen beispielsweise müssen sich im ehemaligen Ölraum umziehen.

Mit dem Umzug ins neue Gebäude werden diese Probleme gelöst. Zudem erfüllt der Neubau aktuelle Standards in Sachen Sicherheit und Hygiene. Der rund zwei Millionen Euro teure Neubau steht auf der Wiese gegenüber des Altbaus. Es gibt zwei Garagen, große Umkleiden, eine Schleuse, Sanitärräume und einen Schulungsraum. Auf das Dach kommt eine Photovoltaik-Anlage samt Speicher, geheizt wird mit einer Wärmepumpe. Die Fenster werden mit einer UV-Schutzfolie versehen, damit die Uniformen im Haus nicht durch das Sonnenlicht ausbleichen.

Neues Feuerwehrauto gibt es obendrauf

Die Maßweilerer Wehr bekommt nicht nur eine neue Bleibe; ein neues Feuerwehrauto gibt’s obendrauf. Laut Zwick liegt das Angebot vor, nun liegt es am Verbandsgemeinderat, die Bestellung abzusegnen. Gekauft werden soll ein mittleres Löschfahrzeug (abgekürzt: MLF). Kosten laut Zwick: etwas weniger als 400.000 Euro. Das bisherige Fahrzeug sei 30 Jahre alt und mache schon „Mucken. Klar: Jeder Start ist ein Kaltstart. Und das mögen Motoren nicht so gerne“, schildert der Wehrführer, der ergänzt, dass die Gemeinde mittelfristig zudem einen Mannschaftswagen erhalten soll. Deshalb hat das neue Gebäude auch zwei Garagen.