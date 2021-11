Am Zweibrücker Flugplatz hinter den Gebäuden von 1&1 entstehen eine neue Soccerhalle und eine Almhütte. Beide befinden sich derzeit im Bauplanänderungsverfahren, der Bau soll schnellstmöglich beginnen. Betreiber Raphael Wagenblatt, geschäftsführender Gesellschafter der Dara Event GmbH aus Pirmasens, rechnet fest damit, dass schon im kommenden Jahr in der neuen Almhütte auf dem Zweibrücker Oktoberfest gefeiert wird. 390 Gäste sollen in der Almhütte, einem klassischen Gastronomiebetrieb, Platz finden. Draußen soll es weitere 300 Plätz geben. Die Soccerhalle wird einen großen und einen kleinen Kunstrasenplatz beherbergen. Außerdem übernimmt die Dara Event GmbH ab Januar die ACH-Konzerthalle schräg gegenüber der Eishalle.

