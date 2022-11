Die Skate-Anlage, die derzeit noch auf dem Kleinen Exe in Zweibrücken vorhanden ist, könnte dessen grundlegenden Umbau überleben. Und zwar durch einen Umzug auf den Rimschweiler Spielplatz. Diese Idee wird aktuell im Vorort verfolgt. Bereits vor einiger Zeit waren Jugendliche auf die Rimschweiler Ortsspitze mit dem Wunsch nach einem eigenen Skatepark zugekommen. Da könnte es gut passen, dass nächstes Jahr auf dem Kleinen Exe in der Innenstadt ein ganz neuer Skatepark gebaut wird. Die alte Anlage am Wasserspielplatz muss dann weichen. Weil die Sanierung des Rimschweiler Spielplatzes laut Rathaussprecher Jens John derzeit nicht oben auf der Tagesordnung steht, kam im Vorort nun die Idee auf, die alten Skatepark-Elemente vom Kleinen Exe zu übernehmen. Doch hierfür ist zunächst ein Gespräch zwischen Stadtverwaltung, Ortsvorstand und den Jugendlichen in Rimschweiler nötig. „Ein konkretes Datum gibt es dafür noch nicht“, sagt John auf Nachfrage. Wenn die Stadtverwaltung in dem Gespräch herausgefunden habe, was die Jugendlichen genau wollen, könne eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.