Da sie sich coronabedingt nicht treffen konnten, haben die Zweibrücker-Fasenachts-Freunde (ZFF) ihren elften Geburtstag nach Angaben des Vorsitzenden Simon Nikolaus recht außergewöhnlich gefeiert.

An dem besonderen Tag für einen Karnevalsverein erhielten die rund 70 Mitglieder eine kleine Überraschungstüte, in der der aktuelle Sessions-Orden 2020/2021 (in Form einer Geburtstagstorte), ein Ansteck-Button mit dem Foto des amtierenden Prinzenpaars und ein kleiner Geburtstagskuchen samt Kerze verpackt waren. So konnte jedes Mitglied zu Hause ein Stück Kuchen essen, den Orden anziehen und die Kerze auspusten.

Zu einer Videokonferenz schalteten sich dann am Abend einige Mitglieder zu – standesgemäß gekleidet mit Orden, Narrenkappe und Vereins-T-Shirt.