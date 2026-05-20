Die Zweibrücker Fasenachts Freunde (ZFF) haben Posten in ihrem Vorstand neu besetzt.

Vorsitzender der Zweibrücker Fasenachts Freunde bleibt Simon Nikolaus, sein Stellvertreter ist weiterhin Volker Grünagel. Andreas Bergmann wurde erneut zum Präsidenten gewählt. Kassierer bleibt Robert Hähn, Schriftführerin Ellen Bergmann und Jugendbeauftragte Marie-Claire Obst.

Auch zahlreiche Funktionsträger wurden neu gewählt beziehungsweise bestätigt. Unter anderem übernimmt Karl-Heinz Lang das Amt des Vizepräsidenten sowie Jutta Grünagel die Aufgabe der Ordensmeisterin. Zudem wurden bereits die Tollitäten für die kommenden beiden Kampagnen gewählt. Die Namen sollen jedoch erst zum Kampagnenstart im November bekanntgegeben werden, heißt es von dem Verein.