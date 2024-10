Es waren rund 2500 Mitarbeiter des Saarbrücker ZF-Werks – sie alle legten in der Nacht zum Dienstag ihre Arbeit nieder, als die Uhr eine Minute nach Mitternacht zeigte. Die Mitarbeiter der Nachtschicht zogen gemeinsam übers Werkgelände von Tor 2 zu Tor 3, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Die Beschäftigten waren einem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall gefolgt, die für die Mitarbeiter mehr Lohn fordert. Auch wenn es Nacht war, sah man einige der Demonstranten: Manche hielten Fackeln und Fahnen in den Händen. Einige Banner trugen die Aufschrift „Die Sieben ist nicht übertrieben“ oder „Gemeinsam für die Sieben“. Denn genau diese prozentuale Lohnerhöhung mit einer Laufzeit von einem Jahr fordert die IG Metall – nicht nur für die Mitarbeiter des Autozulieferers ZF, sondern für die gesamte deutsche Metall- und Elektroindustrie. Für Auszubildende soll es nach Willen der Gewerkschaft 170 Euro mehr pro Monat geben. Die Metallarbeitgeber haben 3,6 Prozent in einem Zeitraum von 27 Monaten angeboten, die erste Stufe von 1,7 Prozent soll im Juli 2025 greifen. Beim ZF-Werk in Saarbrücken, wo rund 10.000 Menschen arbeiten, sollen bis Ende 2025 1800 Arbeitsplätze wegfallen. Die IG Metall plant diese Woche bundesweite Aktionen, unter anderem bei Bosch in Homburg. Details sind noch nicht bekannt.