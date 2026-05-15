Der Baseballschläger in der linken Hand, rechts den „Fridolin“: Ein Mann aus Kaiserslautern ist wegen Bedrohung einer Familie angeklagt. Die Sache gibt Rätsel auf.

Ein 44-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Zweibrücker Amtsgericht wegen Bedrohung angeklagt. Er soll einer Familie in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben im Juni 2025 gedroht haben, sie kaputt zu schlagen und umzubringen, so die Anklage.

Der Angeklagte sei mit seiner Schwester am 20. Juni vergangenen Jahres in die Verbandsgemeinde gefahren. Dort habe es gegen 17.30 Uhr mit einer Familie eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die darin mündete, dass der heute 44-Jährige die Kontrahenten massiv bedrohte. Laut Staatsanwaltschaft hat er dies untermauert, indem er mit einem Baseballschläger auf ein Geländer schlug. Zudem habe er ein Messer dabei gehabt.

Angeklagter streitet alles ab

Der Angeklagte stritt die Vorwürfe rundum ab. Er sei gar nicht aus dem Auto gestiegen, habe niemanden bedroht oder beleidigt und auch keine Waffe dabei gehabt. Nur seine Schwester habe das Auto verlassen und mit der Familie geredet. Dabei sei es etwas lauter geworden.

Welches Interesse die andere Familie haben sollte, ihn zu beschuldigen, wenn er nichts gemacht habe, wollte Richter Matthias Heinzelmann wissen. „Sie wussten, dass ich wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis saß“, meinte der 44-Jährige, dessen Wohnung nach den Vorkommnissen von der Polizei durchsucht wurde. Dabei wurden ein Baseballschläger und ein Messer sichergestellt. Das Messer habe ihm das Oberhaupt der anderen Familie zuvor für 50 Euro verkauft, erklärte der Angeklagte, dessen Schwester dies in der Verhandlung am Zweibrücker Amtsgericht später bestätigte.

Zeugen machen abweichende Angaben

Die drei Zeugen der Gegenseite – Vater, Sohn und dessen Freundin – machten zum Teil unterschiedliche Angaben zum Geschehen. Die Freundin des Sohnes sprach von einem hitzigen Wortgefecht, gegenseitigen Beleidigungen und einem Baseballschläger aus Metall, den der Angeklagte aus dem Wagen geholt und damit hinter sich gegen einen Zaun geschlagen habe. Dabei soll er gerufen haben: „Ich reiß euch die Köpfe ab und mach euch kaputt.“

Anlass des Streits soll der Vorwurf gewesen sein, jemand aus der Familie habe das Grab der Mutter zerstört. Der Sohn erinnerte sich, dass der Angeklagte einen kleinen Gegenstand in der Hand hatte, sonst nichts. Er habe aber nicht gesehen, was das war. Der Richter hielt ihm aus dem Protokoll der polizeilichen Vernehmung vor, dass er damals angegeben hatte, dass der andere ein sogenanntes Butterflymesser in der Hand hatte („Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern“, meinte er in der Verhandlung) und mit einem Baseballschläger auf ein Geländer schlug. Zumindest kehrte jetzt die Erinnerung an den Baseballschläger zurück. Der Angeklagte habe ihn schon beim Aussteigen in der Hand gehabt.

„Immer ein Messer im Sack“

Es habe zuvor schon mehrere Konflikte zwischen den Familien gegeben, meinte der Vater. Und: „Der Angeklagte hatte beim Aussteigen den Baseballschläger in der linken Hand – und rechts den Fridolin.“ Als „Fridolin“ bezeichnete das Familienoberhaupt ein gebogenes Messer mit einem Loch für den Daumen. Der 44-Jährige „hatte immer ein Messer im Sack“, sagte der Vater als Zeuge aus. Mit dem Baseballschläger habe er rechts gegen den Zaun geschlagen und gerufen: „Ich schlag euch kaputt und stech euch ab.“ Nachdem er gerufen habe „setzt euch ins Auto und haut ab“ seien der Angeklagte und dessen Schwester wieder gefahren.

Die Schwester nannte die Auseinandersetzung „eine kleine Diskussion“. Sie habe nur ein paar Sachen holen wollen, unter anderem ein Nintendo-Spiel für ihre Tochter, aber dann unverrichteter Dinge wieder fahren müssen. Der Baseballschläger, der im Auto lag, habe nicht ihrem Bruder gehört: „Das war meiner.“ Ihr Bruder sei nur kurz aus dem Wagen gestiegen und habe sie aufgefordert: „Komm, wir fahren.“

Eine weitere Familie habe die Sache damals unmittelbar verfolgt und könne ihn entlasten, meinte der Angeklagte. Die beiden sollen nun auch als Zeugen geladen werden. Und der Richter will noch den Polizisten hören, der bei der Hausdurchsuchung dabei war. Deshalb wurde die Verhandlung unterbrochen. Sie wird am 1. Juni um 13.30 Uhr in Saal II des Amtsgerichts fortgesetzt.