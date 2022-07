Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag zwei junge Leute in der Nähe der Zweibrücker Hochschule belästigt.

Gegen 2.30 Uhr, wurden ein 21-jähriger Zweibrücker und seine 19 Jahre alte weibliche Begleitung auf dem Heimweg in der Amerikastraße von zwei Unbekannten angesprochen. Einer fing sofort an, die Frau zu beleidigen. Als ihre Begleitung entgegnete, keinen Streit zu suchen und nur nach Hause zu wollen, schlug ihm der andere unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und in den Nacken. Nach einem kurzen Handgemenge gelang dem Geschädigten die Flucht.

Einer der Täter trug eine blaue Trainingsweste von Nike, während der zweite Täter ein weißes Oberteil mit einer schwarzen Umhängetasche trug. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332 976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.