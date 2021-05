Die Polizei sucht Zeugen, die zwei junge Männer oder Jugendliche identifizieren können, die am Dienstag versuchten, zwei Frauen in der Zweibrücker Fußgängerzone die Geldbörse zu stehlen. Eine 82-Jährige bemerkte gegen 11.40 Uhr in Höhe der Bäckerei Leiner, dass sich jemand an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Als sie sich umdrehte, hielt ein junger Mann ihre Geldbörse in der Hand. Als sie laut aufschrie, ließ der Jugendliche die Geldbörse fallen und rannte davon. Der schwarz gekleidete Täter soll 16 bis 18 Jahre alt sein, 1,50 bis 1,60 Meter groß, dunkle Haare und dunkle Augen und einen südländischen Teint haben. Gegen 17.45 Uhr bemerkte eine 55-jährige Frau vorm NKD, dass gerade jemand an ihrem Korb war und der Geldbeutel fehlte. Hinter ihr stand ein junger Mann, den sie beschuldigte, den Geldbeutel gestohlen zu haben. Er sagte laut Polizei kein Wort, zog die Geldbörse aus der Jackentasche und gab sie der Frau samt Inhalt zurück. Dann lief er davon. Die Frau beschreibt ihn wie folgt: 14 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, helle Hautfarbe, kurze, dunkle lockige Haare, bekleidet mit Blue-Jeans und heller Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06332/9760.