Eine 38 Jahre alte Frau ist am späten Samstagabend in der Oberauerbacher Straße in Contwig von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, näherten sich die Täter der Frau zu Fuß, als diese gegen 23.55 Uhr gerade telefonierte. Unvermittelt riss einer der Täter der Frau das Mobiltelefon aus der Hand. Beide flüchteten dann in Richtung Oberauerbach. Die Geschädigte beschrieb den Haupttäter wie folgt: größer als 1,65 Meter, bei der Tat trug er eine schwarze Kapuzenjacke und blaue Jeans, so die Polizei, die Zeugen sucht unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.