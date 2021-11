Wie viele Menschen leben in Deutschland und wie ist die Altersstruktur der Bevölkerung? Haben wir ausreichend Schulen, Kita- und Studienplätze? Wie ist die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt? Um diese und andere Fragen zu beantworten, benötigen Bund, Länder und Kommunen verlässliche Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. 2022 findet deshalb eine EU-weite Volks-, Gebäude und Wohnungszählung (Zensus) statt. Die Vorbefragung hat bereits begonnen. Ein Teil der Südwestpfälzer hat in den vergangenen Wochen schon Post vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz erhalten. Im Landkreis Südwestpfalz werden etwa 9000 Bürger ausgewählt, die von Interviewern ab Mitte Mai 2022 vor Ort befragt werden. In den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes wurden 36 regionale Erhebungsstellen eingerichtet – auch für den Landkreis Südwestpfalz. Auskunft zum Zensus erteilt der Landkreis unter der E-Mail-Adresse zensus.info@lksuedwestpfalz.de oder telefonisch unter der Servicenummer 06331 809650.