Der TuS Bechhofen sagt die Zeltkerwe 2020 ab. „Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie bestehenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln werden voraussichtlich auch im Oktober noch gelten, so dass eine Veranstaltung dieser Größe in einem Festzelt dieses Jahr nicht möglich sein wird“, schreibt David Epple von der Vorstandschaft.

Wegen „Irritationen rund um die Kerweaktivitäten, die bisher immer am Dorfgemeinschaftshaus ausgetragen wurden“ teilt Epple mit, dass der TuS Bechhofen nicht beantragt habe, die Dorfkerwe aufs Vereinsgelände zu verlegen. Es habe lediglich ein Gespräch mit einem Vorstandsmitglied des Vereins gegeben, in dem es um die Zukunft des Kerwesonntags gegangen sei. Für nächstes Jahr biete der Verein an, zusammen mit der Dorfgemeinschaft das Fortbestehen des Kerwesonntags sicherzustellen, unabhängig vom Standort, so Epple.