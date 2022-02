Mit Kerzen und Blumen, die sie am Eingang der Zweibrücker Polizeiinspektion abgelegt haben, gedenken Menschen der ermordeten Polizistin Yasmin B., die am Mittwoch, 16. Februar, in Homburg-Erbach beigesetzt wurde. Die 24-jährige Polizeianwärterin war am 31. Januar zusammen mit einem 29-jährigen Kollegen bei einer nächtlichen Kontrolle in der Nähe von Ulmet bei Kusel von mutmaßlichen Wilderern erschossen worden. Ihr Kollege stammt aus Freisen und wurde am 15. Februar dort unter sehr großer Anteilnahme von Polizeikollegen und aus der Bevölkerung beerdigt. In Zweibrücken war Yasmin B. bekannt und bei Kollegen geschätzt. Denn vor ihrem Einsatz bei der Kuseler Polizei war die junge Frau längere Zeit als Polizistin der Zweibrücker Inspektion in der Region unterwegs.