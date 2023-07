Am Sonntag wurde gegen 16.50 Uhr ein Kind bei einem Verkehrsunfall in der Hofenfelsstraße leicht verletzt. Eine 38-jährige Toyota-Fahrerin wollte den Parkplatz des Badeparadieses verlassen, um in die Hofenfelsstraße zu fahren. Beim Heranfahren an den Geh- und Radweg übersah sie einen von links kommenden Zehnjährigen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Junge stürzte, erlitt eine Prellung am rechten Knie und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das teilt die Polizei mit.