Mehrheitsentscheidungen sind in einer Demokratie zu akzeptieren. Auch wenn einen der gesunde Menschenverstand eines Besseren belehren will. In Zeiten heftiger Corona-Einschränkungen für Treffen in Räumen hätte der Stadtrat gegenüber den Bürgern ein wichtiges Signal setzen und Vorbild sein können. Stattdessen findet sich keine Mehrheit für den Antrag, derzeit auf öffentliche Sitzungen zu verzichten und alternativ eine Videokonferenz abzuhalten. 24 Befürwortern standen lediglich sieben gegenüber, die das ablehnten. Eigentlich eine klare Mehrheit. Aber wenn sich bei einer nötigen Zweidrittelmehrheit zehn Stimmberechtigte enthalten, reicht es eben nicht. Zehn ohne Meinung, zehn Versager. Schade. Ob jedem von ihnen bewusst war, dass eine Enthaltung einer Nein-Stimme gleichkommt?