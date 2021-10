Am Sonntag, 7. November, um 14 Uhr wird in der Friedenskirche in Ixheim pfalzweit die Friedensdekade mit einem Gottesdienst eröffnet.

„Dekade“ heißt sie, weil sie zehn Tage dauert (altgriechisch dekados); sie endet also mit dem Buß- und Bettag am 17. November. Dies teilte Pfarrer Martin Bach von der protestantischen Kirche Ixheim mit.

„Dass wir auserkoren wurden, haben wir wohl nicht nur unserem Namen zu verdanken, sondern auch unserem ökumenischen Engagement“, sagt Bach. Seit vielen Jahren schon feierten Protestanten und Katholiken in Ixheim, deren Kirchen benachbart sind, zur Friedensdekade einen gemeinsamen Gottesdienst, erklärt Bach.

„Reichweite Frieden“ lautet das Motto der diesjährigen Dekade; es gehe um den „Traum vom weltumspannenden Frieden“, für den sich Christen einsetzten. Die Friedensdekade für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung werde seit über 40 Jahren in fast allen Städten und Gemeinden Deutschlands mit Gottesdiensten und Veranstaltungen begangen, ergänzt Bach. Mitwirkende in Ixheim sind laut Bach Domkapitular Franz Vogelgesang, Oberkirchenrat Manfred Sutter, Landespfarrer für Frieden und Gerechtigkeit Detlev Besier, Gemeindereferentin Monika Schmidt sowie Jutta-Moser Hauck, Bernhard Hauck und Jürgen Karmeinski für die Musik.

