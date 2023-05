Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Dirk, komm her“, rief Hornbachs Spielertrainer Philip Jakob in Richtung Dirk Dotterweich, der sich nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg beim Aufsteiger TuS Rimschweiler statt in den Jubel-Mannschaftskreis auf dem Rasen schon in Richtung Kabine aufgemacht hatte. Der Kicker des SVH winkte zunächst launisch ab, lief dann aber doch zu seinen Kollegen.

„Zehn Liegestützen fürs Abwinken“, forderte Jakob sogleich lachend von Dotterweich, der auch brav abtauchte und auf dem Rasen den Trainerwunsch erfüllte. Die Zehn war aber