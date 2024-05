Zehn Jahre lang war Marlies Butz Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken. Im Gespräch mit Barbara Sittinger berichtet sie, warum männliche Insassen andere Sorgen haben als weibliche, was sie am Strafvollzug ändern würde und warum sie von einer Heirat im Gefängnis abrät.

Frau Butz, was sind typische Anliegen, mit denen Gefangene zur Seelsorge kommen?

Meistens Sorgen um die Familie. Bei uns können sie sich alles offen von der Seele