Ein 36-Jähriger, der am Donnerstagabend mit Freunden in einem Restaurant in der Zweibrücker Innenstadt reichlich Alkohol konsumiert hatte, geriet mit dem Wirt in Streit, weil er seine Rechnung nicht bezahlen konnte. Auch seine Freunde konnten den Mann nicht beruhigen, so dass diese nach Begleichen ihrer eigenen Rechnungen das Restaurant verließen. Nach Angaben der Polizei blieb der 36-Jährige und stritt sich weiter mit dem Wirt, ehe er ganz plötzlich aus dem Restaurant flüchtete. Angestellte, die ihn verfolgten, konnten ihn jedoch einholen und festhalten. Der Zechpreller wurde jedoch aggressiv und versetzte dem 73-jährigen Vater des Wirtes einen Faustschlag ins Gesicht. Der Senior ging zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen den Schläger fest und ließen dem deutlich alkoholisierten Mann (Atemalkoholwert über zwei Promille) auf der Dienststelle eine Blutprobe entnehmen. Danach übergaben die Polizisten den 36-Jährigen in die Obhut seiner Ehefrau. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Der verletzte 73-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. „Glücklicherweise wurde er nicht schwer verletzt“, teilt die Polizei mit.