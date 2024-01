Christian Zech wird ab der Saison 2024/25 zusammen mit Ahmed Ben Brahim El Khadem-Neuhäuser das Spielertrainer-Duo der SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II bilden. „Dominik Stegner bleibt uns als Spieler und tragende Säule erhalten“, sagt SG-Spielleiter Marco Schwarz zudem über den bisherigen zweiten Spielertrainer.

Der 31-jährige Zech spielte bereits in der Saison 2022/23 für die SG-Zweite. Der selbstständige Unternehmer – er betreibt eine Spedition – spielt derzeit für den SV Schwarzenacker und hat auch Erfahrungen in der Verbands- und Saarlandliga gesammelt. „Wir wollen mit der zweiten Mannschaft etwas mehr erreichen. Der Kontakt mit Christian Zech ist auch nach seinem Wechsel immer geblieben“, sagt Schwarz, der froh ist, mit Zech und dem bisherigen Spielertrainer El Khadem-Neuhäuser in die neue Saison starten zu können.