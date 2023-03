Ausverkauft war die Vorstellung des Musicals „Aladin“, in der Version des Theaters Liberi am Donnerstag in der Zweibrücker Festhalle.

Man hätte doppelt so viele Karten verkaufen können, so groß sei das Interesse gewesen, meinte Kulturamtsleiter Thilo Huble. Kinder, Eltern und Großeltern erlebten eine bezaubernde Vorstellung, die auch erwachsenem Publikum viel Spaß machen konnte. Die Bühnenbilder waren märchenhaft und aufwendig; die Darsteller, die ihre Lieder live singen, bestens aufgelegt. Worum geht es in Aladin? Aladin führt ein Leben als einfacher Straßenjunge, als er die Prinzessin Yasmin kennenlernt. Sie versucht mit allen Mitteln, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar zu schützen. Dschafar möchte nämlich ihren Vater, den Sultan, loswerden. Auf der Suche nach einem Ausweg entdeckt Aladin die Wunderlampe und befreit den Geist Dschinni, der sein Freund wird. Er verspricht Aladin, drei seiner Wünsche zu erfüllen.