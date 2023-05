Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer am Freitag in die Himmelsbergkapelle kam, fand eine Welt des Friedens, transportiert von Sarina Keller und Andreas Peter. Es war ein Abend voller Lebensfreude.

Was die Zweibrücker Künstler Sarina Keller (Autorin und Malerin) und Andreas Peter (Musiker) am besten können: packen und berühren. Sie nehmen die Zuhörer mit in Welten der Fantasie. Sarina