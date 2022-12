Nach einer Vandalismus-Attacke auf geparkte Busse setzt die Stadt St. Ingbert 5000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. In der Nacht auf 1. Dezember sowie in der Folgenacht wurden jeweils zwischen 23.30 Uhr und 5 Uhr morgens mehrere Omnibusse beschädigt, die am Sportplatz des SV St. Ingbert parkten. Die unbekannten Täter hatten die Reifen so manipuliert, dass diese nicht sofort platt wurden. Erst im Fahrbetrieb verloren die Busse nach und nach die Reifenluft und blieben teilweise liegen. Verletzt wurde niemand; schwere Unfälle wären aber möglich gewesen. Oberbürgermeister Ulli Meyer: „Der oder die Täter haben bewusst in Kauf genommen, dass Kinder und Erwachsene zu Schaden kommen. Ich bitte die gesamte Bevölkerung bei der Aufklärung dieser perfiden Tat zu unterstützen.“ Der Stadtrat hat der Auslobung der Belohnung einstimmig zugestimmt.