42 neue Covid-Fälle in der Südwestpfalz wurden dem Gesundheitsamt bis Donnerstagmittag gemeldet, darunter 13 aus Zweibrücken, fünf aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und zwei aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Die Zahl der aktiven Fälle ist weiter gesunken, sie liegt jetzt bei 711. Das sind 65 weniger als am Tag zuvor. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben, der an einer Corona-Erkrankung gestorben ist, war bereits gegen Sars-Cov-2 geimpft. „Aufgrund eines Fehlers in der Meldekette“ hatte die Kreisverwaltung zunächst gemeldet, er sei ungeimpft gewesen. „Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den Angehörigen des Verstorbenen für die dadurch entstandene Verunsicherung in dieser ohnehin schwierigen und schmerzhaften Zeit“, zeigt sich Landrätin Susanne Ganster betroffen. Im Seniorenzentrum Steinstraße in Pirmasens wurden vier Bewohner positiv getestet, dort gilt eine Besuchseinschränkung bis 4. Januar. Zudem erhielten sechs Kinder am Klosterhof in Pirmasens ein positives Testergebnis, diese Einrichtung des Nardinihauses soll bis 1. Januar für Besucher geschlossen bleiben. Die Besuchseinschränkung im Haus Bethanien in Pirmasens wurden bis 6. Januar verlängert.