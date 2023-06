Dass vor der Mörsbacher Kita tagsüber nur noch Tempo 30 erlaubt ist, bekräftigen neuerdings zwei große weiße 30er-Zahlen, die der UBZ am 13. Juni in beide Fahrtrichtungen jeweils am Anfang der Geschwindigkeitsbegrenzung auf die Fahrbahn gemalt hat. Damit erfahren ab sofort auch jene Verkehrsteilnehmer vom Tempolimit, die aus der rechts einmündenden Steinackerstraße nach links in die Ortsdurchfahrt einbiegen. Diese Fahrer können nämlich die Verkehrsschilder auf der Höhenstraße nicht sehen, die die Geschwindigkeitsbegrenzung anordnen.