Die Zweibrücker Festhalle bekommt nach 14 Jahren einen neuen Pächter: Die Zadra-Gruppe möchte sich auf ihre Hotels und Restaurants konzentrieren. Jetzt suchen die Betreiber einen neuen Pächter, der auch ein neues Nutzungskonzept umsetzt.

Ziel sei es, das Catering-Angebot auszuweiten, sagt Werner Brennemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Zweibrücken, die Betriebsführerin der Zweibrücker Festhalle ist. Das neue Konzept sei in Beratung mit der Zadra-Gruppe entstanden, die es unterstütze, obwohl sie sich als Pächterin zurückzieht. „Nach 14 Jahren ist es an der Zeit, die Festhalle in neue Hände zu geben. Wir wollen uns künftig voll und ganz auf die Weiterentwicklung unserer eigenen gastronomischen Betriebe und Hotels konzentrieren“, sagt Geschäftsführer Roland Zadra. Zu der Gruppe gehören die Hotels und Restaurants in der Fasanerie und am Rosengarten, der Biergarten am Freibad und die Gastronomie im Outlet Center. Der Pachtvertrag soll laut Stadtverwaltung diesen Sommer enden. Die Zadra-Gruppe stehe aber bei Bedarf noch länger zur Verfügung, bis ein neuer Pächter gefunden ist. Die Verpachtung soll möglichst bald ausgeschrieben werden.