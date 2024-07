Wegen Bauarbeiten wird auf der Regionalbahnlinie RB68 von Saarbrücken über Zweibrücken nach Pirmasens am Dienstag, 9. Juli, sowie am Donnerstag, 11. Juli, auf saarländischer Seite ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, ist an den beiden Tagen zwischen 20.30 und 22.30 Uhr das Streckenstück zwischen dem Saarbrücker Hauptbahnhof und dem Bahnhof Würzbach betroffen. Dann wird die RB12940 (planmäßig 21.07 Uhr ab Saarbrücken Hauptbahnhof) bis Würzbach durch einen Bus ersetzt. Dieser fährt in Saarbrücken 30 Minuten früher ab, damit in Würzbach der planmäßige Zug nach Zweibrücken erreicht werden kann. Der Ersatzbus, der in Würzbach für die RB12933 fährt, trifft am Hauptbahnhof Saarbrücken eine halbe Stunde später ein als zur planmäßigen Zugankunftszeit 21.53 Uhr. Unter bahnhof.de findet man eine Wegbeschreibung zu den Ersatzhaltestellen. Diese liegen nicht immer an den jeweiligen Bahnhöfen. Laut DB hat man in den Ersatzbussen keinen Anspruch auf Fahrradmitnahme.