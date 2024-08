Am Wochenende dreht sich im Landgestüt Zweibrücken alles um junge, talentierte Pferde und Ponys aus dem Zuchtgebiet Rheinland-Pfalz-Saar.

Den Auftakt des Derby-Youngster-Weekends bildet am Samstag ab 8.30 Uhr das Landesreitpferdechampionat der drei- und vierjährigen Reitpferde und -ponys. Die Reitpferdeprüfungen gelten als Sichtung für die HKM-Bundeschampionate, die vom 3. bis 8. September in Warendorf stattfinden. Außerdem wird um 11 Uhr eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A angeboten. Am Samstagmittag dreht sich bei der Elitestutenschau alles um die besten Stuten des Landes. Das Fohlenchampionat findet dann am Sonntag statt. Zu sehen sind dabei Shetlandponys, Haflinger, Deutsche Reitponys bis hin zu den Warmblütern.