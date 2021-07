Die Firma TLT-Turbo GmbH, die auf dem Zweibrücker Flughafengelände zu Hause ist, hat im Handelsregister Xiongfei Zhao als Geschäftsführer eintragen lassen. Den Angaben zufolge ist Zhao 57 Jahre alt und wohnt in Saarbrücken. TLT-Turbo baut Ventilatoren und Gebläse, die in aller Welt zum Einsatz kommen, zum Beispiel in Tunneln, in U-Bahnen oder im Bergbau. Die Firma entstand 1970 als Ausgliederung aus den Zweibrücker Dingler-Werken (heute Tadano). Im Jahr 2014 wurde TLT-Turbo vom chinesischen Staatskonzern Power China übernommen. Der Konzern vereint 780 Unternehmen und zählt zu den 200 größten Unternehmen der Welt.