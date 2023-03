Der Cap-Lebensmittelmarkt schließt zum 30. September – und ist nicht der einzige Mieter, der die Zweibrücker Hallplatz-Galerie verlassen will.

Die B10 war Thema im ZDF-Magazin Frontal. Nicht nur RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Danner kritisiert, dass nur eine Seite zu Wort kam.

Das Walnussfest ist das Markenzeichen von Großbundenbach. Nun steht es auf der Kippe.

Zum neuen Gesetz zur Verkleinerung des Bundestages haben SPD und CDU ganz unterschiedliche Meinungen.

Seit einigen Wochen schon werden überall in Pirmasens und in Orten des Landkreises Schaltkästen der Stadtwerke rot angesprüht und mit FCK-Fansymbolik versehen. Die Stadtwerke haben bereits Anzeige erstattet.

Der Zweibrücker Musiklehrer Michael Wack blickt auf 20 Jahre Trommelschule zurück. Am Freitag gibt’s eine große Party zum Jubiläum.

Bundesweit wurden Kino bei den Vorstellungen des Boxerfilms „Creed III“ verwüstet - auch das Pirmasenser Walhalla war betroffen.

Bernd Mittelhausen ist tot. Überregional bekannt wurde der FDP-Politiker aus Battweiler, als er für sein Dorf hartnäckig gegen den Landkreis vor Gericht zog und gewann.

Er hat seinen Hund geschlagen und Polizeibeamte angegriffen, in der Wohnung randaliert und vorm Haus Feuer gelegt. Die Liste der Vorwürfe gegen einen 32-jährigen Pirmasenser ist lang. Und das Urteil ist gefallen.

Ende des Jahres 2026 sollen im Landkreis Südwestpfalz nur noch Akku-Hybrid-Züge verkehren. Dazu müssen unter anderem auf dem Bahnhof Pirmasens-Nord auf der Biebermühle Vorkehrungen getroffen werden.

Seit 25 Jahren betreibt Volker Ganselweit seinen Imbiss an der B270 an der Moschelmühle bei Waldfischbach-Burgalben. In unserem Interview erzählt er über Rinderwahnsinn, Standortvorteile und die Rahmfrikadellen seiner Mutter.

Ein Plus an Gewalttätern und Drogen sorgt für einen Anstieg in der Kriminalitätsstatistik der Stadt Zweibrücken. Es gibt aber auch positive Entwicklungen.

Nach zwei Corona-Jahren kann die Zweibrücker Sportlerwahl wieder in vollem Umfang über die Bühne gehen. Die Nominierten bei den Frauen, den Männern, und den Mannschaften