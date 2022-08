Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen den Wurst-Selbstbedienungsautomaten der Bechhofer Metzgerei Burgard am Ende der Homburger Talstraße aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Automat mit massiver Gewalt aufgehebelt. Der Täter habe Wurstwaren erbeutet, ehe er sich unerkannt aus dem Staub machte. An Bargeld sei er offenbar nicht herangekommen. Die Polizei spricht von einem Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise erbittet die Homburger Polizei unter Telefon 06841 1060.